Соболенко назвала ключевой фактор в победе над Осакой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026.

«Я очень довольна своей игрой и победой. Ключевым моментом стало то, что я продолжала действовать агрессивно. Кроме того, я достаточно хорошо подавала и считаю, что в целом провела хороший матч.

В этом году я узнала её гораздо лучше. Она настоящий боец и очень сильная теннисистка. Я рада видеть её возвращение. Возможно, она ещё не показывает свой лучший теннис, но она снова здесь. Рождение ребёнка — это нечто удивительное и вдохновляющее. Мне приятно видеть, как она возвращается и продолжает бороться. Это большой вызов, и я очень рада за неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.