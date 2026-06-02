Соболенко назвала ключевой фактор в победе над Осакой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Я очень довольна своей игрой и победой. Ключевым моментом стало то, что я продолжала действовать агрессивно. Кроме того, я достаточно хорошо подавала и считаю, что в целом провела хороший матч.
В этом году я узнала её гораздо лучше. Она настоящий боец и очень сильная теннисистка. Я рада видеть её возвращение. Возможно, она ещё не показывает свой лучший теннис, но она снова здесь. Рождение ребёнка — это нечто удивительное и вдохновляющее. Мне приятно видеть, как она возвращается и продолжает бороться. Это большой вызов, и я очень рада за неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
- 2 июня 2026
-
02:15
-
02:13
-
02:12
-
01:46
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:55
-
00:43
-
00:29
-
00:15
- 1 июня 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:24
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
21:43
-
20:58
-
20:38
-
20:28
-
20:09
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:27