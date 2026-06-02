Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко назвала ключевой фактор в победе над Осакой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Соболенко назвала ключевой фактор в победе над Осакой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я очень довольна своей игрой и победой. Ключевым моментом стало то, что я продолжала действовать агрессивно. Кроме того, я достаточно хорошо подавала и считаю, что в целом провела хороший матч.

В этом году я узнала её гораздо лучше. Она настоящий боец и очень сильная теннисистка. Я рада видеть её возвращение. Возможно, она ещё не показывает свой лучший теннис, но она снова здесь. Рождение ребёнка — это нечто удивительное и вдохновляющее. Мне приятно видеть, как она возвращается и продолжает бороться. Это большой вызов, и я очень рада за неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Материалы по теме
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android