«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 1 июня

В ночь с понедельника на вторник, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Четвёртый круг. Результаты 1 июня:

Флавио Коболли (Италия, 14) — Закари Свайда (США) — 6:2, 6:3, 6:7, 7:6;

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:7, 6:7;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 7:5, 6:1;

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 4:6.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.