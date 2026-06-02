Определились пары 1/4 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, в ночь с 1 на 2 июня, в Париже завершился игровой день «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин. В его рамках состоялись матчи четвёртого круга, по результатам которых окончательно стали известны имена теннисистов, которые сыграют в 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сложившихся пар следующего раунда Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, мужчины. Пары 1/4 финала:

Рафаэль Ходар (Испания, 27) — Александр Зверев (Германия, 2);

Якуб Меншик (Чехия, 26) — Жоао Фонсека (Бразилия, 28);

Флавио Коболли (Италия, 10) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);

Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.