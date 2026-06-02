Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо — Маттео Арнальди, результат матча 1 июня 2026, счёт 2:3, 4-й круг; Ролан Гаррос 2026

Фрэнсис Тиафо проиграл Маттео Арнальди в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил 104-й ракетке мира итальянцу Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:7, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 20:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
22
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		7 7 6 6 3 4
7 7 		6 5 3 7 7 6
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

По ходу матча Тиафо сделал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 25. Арнальди подал навылет 18 раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Арнальди встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

