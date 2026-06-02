Фрэнсис Тиафо проиграл Маттео Арнальди в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил 104-й ракетке мира итальянцу Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:7, 4:6.

По ходу матча Тиафо сделал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 25. Арнальди подал навылет 18 раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Арнальди встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.