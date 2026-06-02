Фрэнсис Тиафо проиграл Маттео Арнальди в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил 104-й ракетке мира итальянцу Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:7, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 20:45 МСК
22
Фрэнсис Тиафо
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6 3
|4
|
|6 5
|3
|7 7
|6
104
Маттео Арнальди
По ходу матча Тиафо сделал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 25. Арнальди подал навылет 18 раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк-пойнтов из 16.
В следующем круге Арнальди встретится с соотечественником Маттео Берреттини.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.
