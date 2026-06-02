Арина Соболенко отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возвращении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс.

— Я знаю, что ты играла с Сереной Уильямс только один раз. Она возвращается. Будешь ли ты рада сыграть против неё?
— Она возвращается в одиночном или парном разряде?

— Пока в парном, а затем — в одиночном.
— Она фантастическая. Я с нетерпением жду возможности увидеть её игру — это хорошая новость для тенниса, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что Уильямс возобновит карьеру на турнире категории WTA-500 в Лондоне, который пройдёт с 8 по 14 июня.

