«Это невозможно превзойти». Калинская назвала самый безумный матч в своей карьере

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская назвала самый яркий матч в своей карьере.

— Это был один из самых сумасшедших матчей в вашей карьере?

— Нет! В Риме было ещё безумнее — я тогда отыграла 9 матчболов. Думаю, это уже невозможно превзойти (смеётся), — сказала Калинская на пресс-конференции.

Напомним, 7 мая на турнире в Риме во втором круге Калинская отыграла 9 матчболов против чешки Катержины Синяковой.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Калинская обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).