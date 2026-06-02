«Это сильно меня задело». Калинская – о матче с Потаповой на «Ролан Гаррос» — 2026

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о победе над представительницей Австрии Анастасией Потаповой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).
— Я очень горжусь! Я до сих пор не могу в это поверить. Матч был таким длинным… Я ещё не до конца осознала это.
— На корте вы сказали, что не были слишком нервной по ходу матча, хотя он был очень «качельным». В какой момент вашей карьеры вы перестали нервничать в таких стрессовых матчах?
— Нет-нет, уверяю вас, я была очень нервной! Особенно после проигранной подачи при счёте 5:5 в третьем сете: я вела 40:0, но проиграла гейм. Я была очень расстроена, потому что хотела закрепить преимущество и довести матч до победы. Но, к сожалению, не получилось… И поверьте, это сильно меня задело. Но перерыв между геймами был очень коротким, и мне пришлось начать заново. Я должна была продолжать играть. И я могу точно сказать — я была очень нервной до самого последнего мяча, — сказала Калинская на пресс-конференции.
В четвертьфинале Анна Калинская сыграет с полькой Майей Хвалинской.
- 2 июня 2026
