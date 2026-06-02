Мирра Андреева — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Сорана Кырстя, занимающая в мировом рейтинге 18-е место.

Начало встречи запланировано на 12:00 мск.

Ранее девушки встречались в апреле этого года. В том матче сильнее со счётом 2-1 оказалась россиянка.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

