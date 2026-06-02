Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко рассказала, в какое время суток любит играть больше всего

Соболенко рассказала, в какое время суток любит играть больше всего
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026, рассказав, в какое время суток любит играть больше всего.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Прежде всего, я очень горжусь тем, что вечерний матч был именно нашей игрой с Наоми. Это было приятно, я получила прекрасные эмоции.

Меня это не злит. Честно говоря, я люблю играть утром – тогда у меня примерно полтора дня отдыха. Но если бы вы спросили, хотела бы я чаще играть вечерние сессии, я бы сказала: «Конечно, хотела бы, потому что там невероятная атмосфера». Это было очень круто.

Но в то же время я ничего не имею против ранних матчей, потому что тогда у тебя больше времени на отдых и восстановление», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Арина Соболенко отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android