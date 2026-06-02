Соболенко рассказала, в какое время суток любит играть больше всего

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026, рассказав, в какое время суток любит играть больше всего.

«Прежде всего, я очень горжусь тем, что вечерний матч был именно нашей игрой с Наоми. Это было приятно, я получила прекрасные эмоции.

Меня это не злит. Честно говоря, я люблю играть утром – тогда у меня примерно полтора дня отдыха. Но если бы вы спросили, хотела бы я чаще играть вечерние сессии, я бы сказала: «Конечно, хотела бы, потому что там невероятная атмосфера». Это было очень круто.

Но в то же время я ничего не имею против ранних матчей, потому что тогда у тебя больше времени на отдых и восстановление», — сказала Соболенко на пресс-конференции.