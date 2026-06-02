Соболенко высказалась о первом женском матче в прайм-тайм на «Ролан Гаррос» за 3 года

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 (7:5, 6:3) высказалась о времени начала матча, отметив важность этого момента.
– Долгое время в вечерней сессии были мужские встречи. Вас не злит, что понадобилось 33 игровых дня за три года, чтобы вы или любая другая женщина снова попали в вечернюю сессию?
– Очень важно, что наш матч поставили в вечернюю сессию. Это правильное решение. Атмосфера и внимание, которое привлёк этот матч, покажет, что в будущем стоит чаще ставить женские матчи вечером. Надеюсь, это только начало. Игра как будто открыла дверь для женских вечерних сессий, – сказала Соболенко на пресс-конференции.
В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
