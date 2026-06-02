Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко высказалась о первом женском матче в прайм-тайм на «Ролан Гаррос» за 3 года

Соболенко высказалась о первом женском матче в прайм-тайм на «Ролан Гаррос» за 3 года
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы над японкой Наоми Осакой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 (7:5, 6:3) высказалась о времени начала матча, отметив важность этого момента.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

– Долгое время в вечерней сессии были мужские встречи. Вас не злит, что понадобилось 33 игровых дня за три года, чтобы вы или любая другая женщина снова попали в вечернюю сессию?
– Очень важно, что наш матч поставили в вечернюю сессию. Это правильное решение. Атмосфера и внимание, которое привлёк этот матч, покажет, что в будущем стоит чаще ставить женские матчи вечером. Надеюсь, это только начало. Игра как будто открыла дверь для женских вечерних сессий, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Материалы по теме
Соболенко рассказала, в какое время суток любит играть больше всего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android