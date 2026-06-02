Соболенко обыграла Осаку, инсайд о переходе Ибраима Конате в «Реал». Главное к утру
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Наоми Осаку, Флорентино Перес согласовал трансфер защитника Ибраима Конате в «Реал» Мадрид, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Осаку.
- Флорентино Перес согласовал трансфер Ибраима Конате в «Реал» — El Chiringuito.
- «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги.
- Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России — 2025/2026, в финале одолев «Зенит» СПб.
- Определились пары 1/4 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026.
- Определились пары 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин.
- Опубликована заявка сборной Хорватии на чемпионат мира — 2026.
- Сборная Ганы объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
- «Флорида» объявила о подписании контракта новичка с российским защитником.
- Официальный мяч ЧМ-2026 придётся заряжать как мобильный телефон — YNews.
- В Аргентине раскрыли ответ «Спартака» на предложение «Индепендьенте» по трансферу Барко.
