Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

2 июня главные новости спорта, баскетбол, Единая лига ВТБ, гандбол, теннис, Ролан Гаррос, ЧМ-2026, трансферы

Соболенко обыграла Осаку, инсайд о переходе Ибраима Конате в «Реал». Главное к утру
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Наоми Осаку, Флорентино Перес согласовал трансфер защитника Ибраима Конате в «Реал» Мадрид, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Осаку.
  2. Флорентино Перес согласовал трансфер Ибраима Конате в «Реал» — El Chiringuito.
  3. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги.
  4. Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России — 2025/2026, в финале одолев «Зенит» СПб.
  5. Определились пары 1/4 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026.
  6. Определились пары 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин.
  7. Опубликована заявка сборной Хорватии на чемпионат мира — 2026.
  8. Сборная Ганы объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
  9. «Флорида» объявила о подписании контракта новичка с российским защитником.
  10. Официальный мяч ЧМ-2026 придётся заряжать как мобильный телефон — YNews.
  11. В Аргентине раскрыли ответ «Спартака» на предложение «Индепендьенте» по трансферу Барко.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: ЦСКА — УНИКС в финале Единой лиги, Хорватия — Бельгия и «Ролан Гаррос»
Топ-матчи вторника: ЦСКА — УНИКС в финале Единой лиги, Хорватия — Бельгия и «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android