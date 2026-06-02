Соболенко обыграла Осаку, инсайд о переходе Ибраима Конате в «Реал». Главное к утру

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Наоми Осаку, Флорентино Перес согласовал трансфер защитника Ибраима Конате в «Реал» Мадрид, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».