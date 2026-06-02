Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака отреагировала на вылет с «Ролан Гаррос» от Арины Соболенко

Наоми Осака отреагировала на вылет с «Ролан Гаррос» от Арины Соболенко
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от Арины Соболенко в 1/16 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я не могу позволять себе расстраиваться каждый раз, когда я проигрываю или выигрываю у кого-то. Потому что, честно говоря, удар по мячу в глобальном смысле на Земле вообще не имеет большого значения.

Знаете, я как-то поняла… не знаю, знали ли вы меня раньше, но после таких матчей я бы очень сильно разочаровывалась в себе. Но теперь я поняла, что это на самом деле не так важно. Я играла с ней много раз и, к сожалению, много раз проигрывала. Единственное, что я могу делать — это продолжать стараться изо всех сил. Может быть, однажды это сработает в мою пользу. Но я не могу позволять себе расстраиваться каждый раз из-за побед или поражений. Потому что, честно говоря, удар по мячу в глобальном смысле на Земле… в целом не так уж и важен», — сказала Осака на пресс-конференции.

Соболенко сыграет в следующем круге с Дианой Шнайдер.

Соболенко продолжила танцевальный баттл с Джоковичем

Материалы по теме
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android