Наоми Осака отреагировала на вылет с «Ролан Гаррос» от Арины Соболенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от Арины Соболенко в 1/16 финала «Ролан Гаррос».
«Я не могу позволять себе расстраиваться каждый раз, когда я проигрываю или выигрываю у кого-то. Потому что, честно говоря, удар по мячу в глобальном смысле на Земле вообще не имеет большого значения.
Знаете, я как-то поняла… не знаю, знали ли вы меня раньше, но после таких матчей я бы очень сильно разочаровывалась в себе. Но теперь я поняла, что это на самом деле не так важно. Я играла с ней много раз и, к сожалению, много раз проигрывала. Единственное, что я могу делать — это продолжать стараться изо всех сил. Может быть, однажды это сработает в мою пользу. Но я не могу позволять себе расстраиваться каждый раз из-за побед или поражений. Потому что, честно говоря, удар по мячу в глобальном смысле на Земле… в целом не так уж и важен», — сказала Осака на пресс-конференции.
Соболенко сыграет в следующем круге с Дианой Шнайдер.
