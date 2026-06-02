«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 2 июня

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1/4 финала. Расписание на 2 июня (время московское):

12:00 — Мирра Андреева (Россия, 8) — Сорана Кырстя (Румыния, 18);

13:30 — Элина Свитолина (Украина, 7) — Марта Костюк (Украина, 15).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.