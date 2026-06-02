Мирра Андреева — Сорана Кырстя: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала «РГ»-2026

Сегодня, 2 июня, в Париже (Франция) состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Румынии Сораной Кырстей, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 12:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.