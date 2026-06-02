Берреттини стал самым возрастным итальянцем, вышедшим в четвертьфинал «Большого шлема»

30-летний теннисист Маттео Берреттини стал самым возрастным итальянцем в Открытой эре, который вышел в четвертьфинал мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема».

105-я ракетка мира Берреттини в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 56-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 17:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 2 6 6
6 		7 7 7 8
             
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Маттео Берреттини — обладатель 10 титулов ATP, включая победы на Открытом чемпионате Сербии (2021), Queen’s Club Championships (2021, 2022) и турнирах ATP-250 в Будапеште (2019) и Штутгарте (2019, 2022).

