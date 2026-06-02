«Я разочарована, мне грустно». Потапова — о поражении от Калинской на «Ролан Гаррос»

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала поражение в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила россиянке Анне Калинской со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (7:10).
— Конечно, это не тот результат, которого ты ожидала, но каковы твои впечатления от остальной части выступления на «Ролан Гаррос» — оно было отличным, как и твой сезон на грунте? Какие моменты ты считаешь положительными?
— В целом я смотрю на это очень позитивно, но я разочарована, мне грустно из‑за поражения сегодня; я сделала всё, что могла, всё, что было в моих силах. Поэтому покидаю турнир с высоко поднятой головой.
— Думаю, что, возможно, первый сет был тем, в котором ты действительно хотела доминировать, ведь ты вела 4:1. Как ей удалось выиграть пять геймов подряд?
— В первом сете я действительно контролировала ситуацию. Потом она сыграла два отличных гейма, что позволило ей расслабиться и стать гораздо острее в одном‑двух приёмах. А после этих двух геймов я сама становилась всё более напряжённой, и моя игра начала притупляться. Если бы не выиграла первый сет, возможно, для меня всё было бы иначе, но, конечно, мы здесь не для того, чтобы рассуждать о том, что могло бы или не могло бы случиться. Я проиграла сегодня, и теперь мне нужно работать, чтобы улучшиться, — сказала Потапова на пресс-конференции.
- 2 июня 2026
