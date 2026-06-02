«Это даёт мне много мотивации». Потапова оценила свои результаты на грунте в этом сезоне

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова после поражения в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 оценила свои результаты на грунтовых турнирах.

— Ты давно в туре, но в целом — был ли это лучший твой сезон на грунте?

— Безусловно, думаю, любой, кто провёл такой сезон на грунте, мог бы быть удовлетворён. Это даёт мне много мотивации дальше не останавливаться, продолжать упорно работать и попытаться, может быть, повторить такие результаты на харде или на траве, — сказала Потапова на пресс-конференции.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Потапова проиграла россиянке Анне Калинской со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (7:10).