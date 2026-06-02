Потапова — о психологии: займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, насколько сложно психологически адаптироваться к матчу, в зависимости от того, на каком этапе поединка она находится.

— До сегодняшнего дня у тебя был действительно очень хороший сезон. В заключительном сете создавалось впечатление, что та, кто выходит вперёд, затем снова отстаёт и так далее — можешь ли ты немного рассказать о психологической стороне этого?

— Да, это был матч, в котором решала психология у обеих. Конечно, играть легче, когда ты расслаблена, потому что тело расслаблено и чуть больше отпускаешь себя; меньше думаешь. Но я думаю, что мы обе боролись, и, к сожалению, в конце концов лишь одна победительница. У неё был очень хороший теннис, и в некоторые моменты она лучше справлялась с напряжением. Теперь я знаю, над чем мне нужно работать, чтобы это не повторилось.

— Насколько сложно именно подстроить психологию под ход матча, в зависимости от того, на каком этапе поединка ты находишься?

— Да, действительно сложно. Всё зависит от того, насколько ты мотивирована, а я всегда мотивирована. Мы с командой займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить именно этот аспект, — сказала Потапова на пресс-конференции.