Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова — о психологии: займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить

Потапова — о психологии: займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить
Комментарии

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, насколько сложно психологически адаптироваться к матчу, в зависимости от того, на каком этапе поединка она находится.

— До сегодняшнего дня у тебя был действительно очень хороший сезон. В заключительном сете создавалось впечатление, что та, кто выходит вперёд, затем снова отстаёт и так далее — можешь ли ты немного рассказать о психологической стороне этого?
— Да, это был матч, в котором решала психология у обеих. Конечно, играть легче, когда ты расслаблена, потому что тело расслаблено и чуть больше отпускаешь себя; меньше думаешь. Но я думаю, что мы обе боролись, и, к сожалению, в конце концов лишь одна победительница. У неё был очень хороший теннис, и в некоторые моменты она лучше справлялась с напряжением. Теперь я знаю, над чем мне нужно работать, чтобы это не повторилось.

— Насколько сложно именно подстроить психологию под ход матча, в зависимости от того, на каком этапе поединка ты находишься?
— Да, действительно сложно. Всё зависит от того, насколько ты мотивирована, а я всегда мотивирована. Мы с командой займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить именно этот аспект, — сказала Потапова на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это даёт мне много мотивации». Потапова оценила свои результаты на грунте в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android