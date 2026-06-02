Макинрой — о возвращении Уильямс: она хочет выиграть ещё один крупный турнир

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой отреагировал на возвращение в спорт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», 44-летней Серены Уильямс.

«Я отчасти в шоке от того, что она решила сделать это в своём возрасте, после рождения двоих детей и с учётом всего, чего она уже добилась. Я знаю, что она не выиграла крупный турнир, и ей хотелось доказать, что она на это способна, — так что, полагаю, она была немного разочарована, что не получилось. Сказав это, задам вопрос: когда был её последний матч — четыре года назад? Это серьёзное испытание для Серены, но это потрясающе для тенниса. Серена Уильямс — величайшая из всех времён, то если она возвращается, не потому, что ей просто нравится играть и это весело. Она возвращается, потому что хочет выиграть ещё один крупный турнир. Это единственная причина, которую я могу придумать, почему Серена Уильямс хочет снова играть в теннис», — приводит слова Макинроя Tennis Head.

