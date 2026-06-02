Андреева — Кырстя: россиянка с разгромом выиграла первый сет 1/4 финала «РГ»-2026

Сегодня, 2 июня, в Париже (Франция) проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Румынии Сораной Кырстей, занимающей 18-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:0 в пользу россиянки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Сорана Кырстя. Мирра ведёт 1-0 по личным встречам. Она обыграла Сорану меньше двух месяцев назад по пути к титулу в Линце, тоже на четвертьфинальной стадии — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.