15 чемпионов ТБШ не добрались до 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

В понедельник, 1 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 и завершились матчи четвёртого круга. В двух сетках — мужской и женской — в 1/4 финала смогла пробриться только одна чемпионка ТБШ — Арина Соболенко.

В двух одиночных сетках турнира стартовали 16 чемпионов ТБШ (5 мужчин и 11 женщин). Во второй круг не сумели пробиться сразу семеро из них (3+4), в третий — ещё трое (1+2). В четвёртый круг не смогли выйти двое (1+1), а до 1/4 финала сошли ещё трое (3 в женской сетке).

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Соболенко поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер. Матч состоится в среду, 3 июня, в 12:00 мск.