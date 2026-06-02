Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петкович: вижу будущее «Большой четвёрки» с Синнером, Алькарасом, Ходаром и Фонсекой

Петкович: вижу будущее «Большой четвёрки» с Синнером, Алькарасом, Ходаром и Фонсекой
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович поделилась мнением о будущей «Большой четвёрке» в теннисе.

«Когда Ходар на линии и заранее принимает мячи, он входит в число четырёх‑пяти лучших игроков мира — это настолько очевидно. Ни один игрок — во всех матчах, которые я комментировала, — ни один игрок не успевает решить, что делать. Они знают, что должны заставить его бегать, знают, что нужно менять ритм, но у них редко бывает на это время. Проблема с ним в том, что, когда он отходит назад, за заднюю линию, он очень быстро становится посредственным игроком. Но Ходару всего 19 лет…

Я вижу будущее «Большой четвёрки» с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом, Рафаэлем Ходаром и Жоао Фонсекой. Думаю, это может быть по‑настоящему здорово, мне очень нравится эта группа, и я считаю, что это будет очень захватывающе для будущего мужского тенниса», — приводит слова Петкович We love tennis.

Яннику Синнеру 24 года, он — четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», всего выиграл 20 титулов на уровне ATP. На счету 23-летнего Карлоса Алькараса — семь побед на турнирах «Большого шлема» и более двух десятков титулов ATP. 19-летний Жоао Фонсека уже завоевал два титула ATP в одиночном разряде, а также стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP Next Gen Finals. Его ровесник Рафаэль Ходар является победителем юниорского US Open и бывшей первой ракеткой мира среди юниоров.

Материалы по теме
Ходар — о Звереве: он один из лучших на текущий момент
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android