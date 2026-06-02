Петкович: вижу будущее «Большой четвёрки» с Синнером, Алькарасом, Ходаром и Фонсекой

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович поделилась мнением о будущей «Большой четвёрке» в теннисе.

«Когда Ходар на линии и заранее принимает мячи, он входит в число четырёх‑пяти лучших игроков мира — это настолько очевидно. Ни один игрок — во всех матчах, которые я комментировала, — ни один игрок не успевает решить, что делать. Они знают, что должны заставить его бегать, знают, что нужно менять ритм, но у них редко бывает на это время. Проблема с ним в том, что, когда он отходит назад, за заднюю линию, он очень быстро становится посредственным игроком. Но Ходару всего 19 лет…

Я вижу будущее «Большой четвёрки» с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом, Рафаэлем Ходаром и Жоао Фонсекой. Думаю, это может быть по‑настоящему здорово, мне очень нравится эта группа, и я считаю, что это будет очень захватывающе для будущего мужского тенниса», — приводит слова Петкович We love tennis.

Яннику Синнеру 24 года, он — четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», всего выиграл 20 титулов на уровне ATP. На счету 23-летнего Карлоса Алькараса — семь побед на турнирах «Большого шлема» и более двух десятков титулов ATP. 19-летний Жоао Фонсека уже завоевал два титула ATP в одиночном разряде, а также стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP Next Gen Finals. Его ровесник Рафаэль Ходар является победителем юниорского US Open и бывшей первой ракеткой мира среди юниоров.