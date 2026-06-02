Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Сорану Кырстю

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В четвертьфинале она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Кырсти ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).