Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева повторила своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева повторила своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. Мирра повторила своё лучшее достижение на этом турнире. Впервые в 1/2 финала на «Ролан Гаррос» она вышла в 2024 году.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Сегодня, 2 июня, в четвертьфинале соревнований Мирра Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android