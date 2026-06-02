Мирра Андреева повторила своё лучшее достижение на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. Мирра повторила своё лучшее достижение на этом турнире. Впервые в 1/2 финала на «Ролан Гаррос» она вышла в 2024 году.

Сегодня, 2 июня, в четвертьфинале соревнований Мирра Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.