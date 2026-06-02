Андреева вошла в список самых молодых теннисисток, дважды выходивших в полуфинал «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Российская теннисистка стала шестой из самых молодых спортсменок в Открытой эре, которым удалось выйти во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос».

Список шести самых юных участниц, вышедших во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос»: