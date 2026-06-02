Андреева вошла в список самых молодых теннисисток, дважды выходивших в полуфинал «РГ»
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Российская теннисистка стала шестой из самых молодых спортсменок в Открытой эре, которым удалось выйти во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос».

Список шести самых юных участниц, вышедших во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос»:

  1. Моника Селеш — 16 лет (1990).
  2. Андреа Джегер — 17 лет (1982).
  3. Габриэла Сабатини — 17 лет (1987).
  4. Мартина Хингис — 18 лет (1998).
  5. Штеффи Граф — 19 лет (1988).
  6. Мирра Андреева — 19 лет (2026).
