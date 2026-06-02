Андреева вошла в список самых молодых теннисисток, дважды выходивших в полуфинал «РГ»
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Российская теннисистка стала шестой из самых молодых спортсменок в Открытой эре, которым удалось выйти во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос».
Список шести самых юных участниц, вышедших во второй полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос»:
- Моника Селеш — 16 лет (1990).
- Андреа Джегер — 17 лет (1982).
- Габриэла Сабатини — 17 лет (1987).
- Мартина Хингис — 18 лет (1998).
- Штеффи Граф — 19 лет (1988).
- Мирра Андреева — 19 лет (2026).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2026
-
14:05
-
14:01
-
13:53
-
13:50
-
13:34
-
13:08
-
12:46
-
12:32
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:36
-
11:26
-
10:27
-
09:44
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
06:47
-
06:35
-
04:23
-
03:27
-
02:55
-
02:15
-
02:13
-
02:12
-
01:46
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:55
-
00:43
-
00:29