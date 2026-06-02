Мирра Андреева вышла во второй полуфинал ТБШ в карьере

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. Для россиянки это второй полуфинал на турнире «Большого шлема» в карьере.

Впервые в 1/2 финала на ТБШ она сыграла на «Ролан Гаррос» в 2024 году. Тогда Мирра уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6.

В этом году в 1/4 финала Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.