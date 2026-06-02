Ольховский отреагировал на выход Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В 1/4 финала она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

«Не скажу, что удивлён результатом матча. Предполагал, что будет плотно, может, по счёту более близко. Но Андреева мне понравилась тактически, уверенностью в своей игре. Мирра провела очень хороший матч. У неё есть преимущество — она играет в разном темпе, по ситуации», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.