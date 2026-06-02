Главная Теннис Новости

Андреева — лидер по количеству побед на «РГ» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала тинейджером с наибольшим числом побед в основных сетках одиночного разряда «Ролан Гаррос» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х, обойдя американку Кори Гауфф. На счету Андреевой 16 побед, а у Гауфф — 15.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В этом году в 1/4 финала Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

