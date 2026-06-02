Андреева — лидер по количеству побед на «РГ» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала тинейджером с наибольшим числом побед в основных сетках одиночного разряда «Ролан Гаррос» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х, обойдя американку Кори Гауфф. На счету Андреевой 16 побед, а у Гауфф — 15.

В этом году в 1/4 финала Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.