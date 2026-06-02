Андреева — лидер по количеству побед на «РГ» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала тинейджером с наибольшим числом побед в основных сетках одиночного разряда «Ролан Гаррос» среди теннисисток до 20 лет в 2000-х, обойдя американку Кори Гауфф. На счету Андреевой 16 побед, а у Гауфф — 15.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Сорана Кырстя
С. Кырстя
В этом году в 1/4 финала Андреева обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2026
-
15:23
-
15:03
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:36
-
14:05
-
14:01
-
13:53
-
13:50
-
13:34
-
13:08
-
12:46
-
12:32
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:36
-
11:26
-
10:27
-
09:44
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
06:47
-
06:35
-
04:23
-
03:27
-
02:55
-
02:15