«Мой лучший матч за долгое время». Мирра Андреева — о победе над Кырстей в 1/4 финала «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над представительницей Румынии Сораной Кырстей (18-я в рейтинге) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

«Счастлива вернуться в полуфинал. Мой лучший матч за долгое время. Удовлетворена своей победой. Играла с тяжёлой соперницей, поэтому очень довольна. Утром немного шутила, что снова закрыли крышу, у меня были флешбэки с прошлого года и поражения от Буассон. Но сегодня был совсем другой матч», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.