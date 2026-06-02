Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

«Всё происходит по причине. Я рада вернуться в полуфинал. Я просто буду пытаться играть с таким же настроем, играть на 100%. Мне гораздо легче играть с таким настроем.

Иногда тяжёло верить в то, что всё происходит по причине. Но мне родители постоянно это говорят. Легко верить так, когда всё идёт хорошо, и ты такая: «А, ну всё происходит по причине», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина — Марта Костюк.

