Мирра Андреева рассказала, как будет настраиваться на полуфинал «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от полуфинала, в который она вышла, одержав победу над представительницей Румынии Сораной Кырстей (18-я в рейтинге) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

«Постараюсь не так нервничать, как два года назад в первом полуфинале. Нервы будут, но сейчас я понимаю, что просто нормальный процесс, с которым надо уметь справляться. А я это делаю последнее время лучше. Скажу себе, что это очередной матч. Буду делать то, что говорит Кончита, бороться до последнего мяча», — передаёт слова Мирры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина).