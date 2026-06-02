Мирра Андреева рассказала, почему в своих речах она благодарит саму себя

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 высказалась о том, почему в речах она благодарит саму себя.

«Сначала я просто увидела, как так говорит Снуп Догг… в первые пару раз я вроде как стянула это, просто чтобы пошутить, но потом поняла, что это на самом деле правда. Мы должны благодарить себя за ту работу, которую делаем», — сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла Сорану Кырстю из Румынии со счётом 6:0, 6:3. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина — Марта Костюк.