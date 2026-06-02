Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, почему в своих речах она благодарит саму себя

Мирра Андреева рассказала, почему в своих речах она благодарит саму себя
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 высказалась о том, почему в речах она благодарит саму себя.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

«Сначала я просто увидела, как так говорит Снуп Догг… в первые пару раз я вроде как стянула это, просто чтобы пошутить, но потом поняла, что это на самом деле правда. Мы должны благодарить себя за ту работу, которую делаем», — сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла Сорану Кырстю из Румынии со счётом 6:0, 6:3. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина — Марта Костюк.

Материалы по теме
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android