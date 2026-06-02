Главная Теннис Новости

Мирра Андреева ответила на вопрос об украинских теннисистках Свитолиной и Костюк

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о сопернице в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026. В четвертьфинале она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

«Свитолина и Костюк замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Я буду готовиться показать свой лучший теннис. Для меня неважно, что они украинки или другая национальность, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

