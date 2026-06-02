Мирра Андреева ответила на вопрос об украинских теннисистках Свитолиной и Костюк

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о сопернице в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026. В четвертьфинале она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (18-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

«Свитолина и Костюк замечательные игроки, бойцы. Я знаю, что ожидать. Любой матч будет сложным, с кем бы ни пришлось играть. Я буду готовиться показать свой лучший теннис. Для меня неважно, что они украинки или другая национальность, мне нет разницы, против кого я играю. Буду концентрироваться на мяче», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.