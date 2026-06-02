Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Мирра Андреева отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на возвращение в спорт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», 44-летней Серены Уильямс.

«Серена замечательная. Я не верила в её камбэк до последнего. А потом я поняла, что это реальность. Она достигла многого в своей карьере, у неё два ребёнка. Мне очень интересно будет её увидеть снова на корте», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее пресс-служба травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) объявила, что легендарная американка сыграет в парном разряде соревнований в 2026 году. «Пятисотник» пройдёт с 8 по 14 июня.

Материалы по теме
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Мирра с «баранкой» влетела в полуфинал «РГ»! Андреева повторила свой рекорд на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android