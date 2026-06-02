Мирра Андреева отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на возвращение в спорт 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», 44-летней Серены Уильямс.

«Серена замечательная. Я не верила в её камбэк до последнего. А потом я поняла, что это реальность. Она достигла многого в своей карьере, у неё два ребёнка. Мне очень интересно будет её увидеть снова на корте», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее пресс-служба травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) объявила, что легендарная американка сыграет в парном разряде соревнований в 2026 году. «Пятисотник» пройдёт с 8 по 14 июня.