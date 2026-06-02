Марта Костюк вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Миррой Андреевой

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В 1/4 финала она обыграла соотечественницу Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Костюк три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.