Марта Костюк вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Миррой Андреевой
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В 1/4 финала она обыграла соотечественницу Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
7
Элина Свитолина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
15
Марта Костюк
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Костюк три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Свитолиной ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA.
