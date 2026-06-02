Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд не смогли выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» в паре
Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и представительницы Германии Лауры Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026 в паре. В четвертьфинале они уступили дуэту Габриэлы Дабровски и Луизы Стефани со счётом 4:6, 5:7.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 14:10 МСК
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Дабровски и Стефани два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Дабровски и Стефани поспорят с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
