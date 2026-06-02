«Я бы хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос». Теннисистка Кырстя — об Андреевой
Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась мнением о восьмой ракетке мира Мирре Андреевой после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу россиянки.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
8
Мирра Андреева
Сорана Кырстя
«Обожаю Мирру и её команду. Она замечательная девушка. Благословение для спорта. Милая, добрая, но в то же время весёлая. Потрясающая личность. Я бы очень хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос», — приводит слова Сораны Кырсти журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальной сети X.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с 15-й ракеткой мира украинской теннисисткой Мартой Костюк.
