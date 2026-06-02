Теннис Новости

Марта Костюк — первая украинка в Открытой эре, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Марта Костюк — первая украинка в Открытой эре, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала первой представительницей Украины, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, а также стала второй среди всех украинцев (включая мужчин) после Андрея Медведева в 1993-м и 1998-м. Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 6
         
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5. За выход в финал соревнований Марта поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

