Марта Костюк — первая украинка в Открытой эре, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала первой представительницей Украины, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, а также стала второй среди всех украинцев (включая мужчин) после Андрея Медведева в 1993-м и 1998-м. Об этом сообщает OptaAce.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
7
Элина Свитолина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
15
Марта Костюк
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5. За выход в финал соревнований Марта поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
