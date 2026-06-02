Марта Костюк — первая украинка в Открытой эре, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала первой представительницей Украины, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, а также стала второй среди всех украинцев (включая мужчин) после Андрея Медведева в 1993-м и 1998-м. Об этом сообщает OptaAce.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину (седьмая в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5. За выход в финал соревнований Марта поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.