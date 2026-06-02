Главная Теннис Новости

Сорана Кырстя — после поражения на «РГ»-2026: остаюсь при своём решении уйти из спорта

Комментарии

18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о своей карьере после поражения в 1/4 финала на «Ролан Гаррос». Она проиграла россиянке Мирре Андреевой со счётом 0:6, 3:6. В конце сезона спортсменка планирует завершить профессиональную карьеру.

«Остаюсь при своём решении уйти из спорта. Благодарна за то, как складывается мой год. Долговечность моей карьеры — одна из вещей, которыми горжусь больше всего. То, как я боролась, развивалась как игрок и как взрослела благодаря теннису. Всегда останусь рядом с теннисом», — сказала Кырстя на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 6 июня. Действующая чемпионка соревнований — американка Кори Гауфф.

