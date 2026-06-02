Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Может, побрякушку какую». Мирра Андреева — о подарке в случае победы на «Ролан Гаррос»

«Может, побрякушку какую». Мирра Андреева — о подарке в случае победы на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над румынкой Сораной Кырстей, ответила, какой подарок был бы для неё приятным в случае победы в финале турнира.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:10 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

— Когда ты вошла в топ-20, получила собаку. Следующая цель – «Большой шлем». Уже знаешь, что хотела бы получить, когда это осуществится?
— Про это пока не думала. Если честно, не знаю даже, что я бы хотела. У меня всё есть, думать не о чем. Может, побрякушку какую: сумочку или платье. Надо будет подумать, но ощущение, что всё есть и мне ничего не надо, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
«Не знаю, что хочу за победу на ТБШ. У меня всё есть». Мирра после выхода в полуфинал «РГ»
Эксклюзив
«Не знаю, что хочу за победу на ТБШ. У меня всё есть». Мирра после выхода в полуфинал «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android