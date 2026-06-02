«Может, побрякушку какую». Мирра Андреева — о подарке в случае победы на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над румынкой Сораной Кырстей, ответила, какой подарок был бы для неё приятным в случае победы в финале турнира.

— Когда ты вошла в топ-20, получила собаку. Следующая цель – «Большой шлем». Уже знаешь, что хотела бы получить, когда это осуществится?

— Про это пока не думала. Если честно, не знаю даже, что я бы хотела. У меня всё есть, думать не о чем. Может, побрякушку какую: сумочку или платье. Надо будет подумать, но ощущение, что всё есть и мне ничего не надо, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.