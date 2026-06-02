«Это нелепое правило». Беккер — о переподачах в теннисе

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер выступил против правила переподачи.

«Это нелепое правило. В обычном розыгрыше игра продолжается, даже если мяч задел сетку. Поэтому я решительный сторонник того, чтобы игра продолжалась после подачи, коснувшейся сетки. Да, это связано с удачей и неудачей, но в спорте и в жизни так бывает» — приводит слова Беккера Daily Express.

В теннисе существует правило переподачи, когда игрок подаёт, а мяч задевает верхнюю часть сетки, но при этом всё равно попадает в нужный квадрат (в зону подачи), судья останавливает розыгрыш и подача переигрывается. Никому не засчитывают очко, игрок подаёт снова. Это правило действует только на подаче. Если мяч задел сетку во время обычного розыгрыша, игра продолжается.