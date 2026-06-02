«Чувствую, что отдаю 100% в каждом матче». Свитолина — об отношении к теннису

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как стала относиться к теннису после того, как стала матерью.

— У вас был такой хороший сезон, практически с самого начала. Такая стабильность. Насколько вы удовлетворены и горды этим и насколько вы хотите большего? Какова ваша степень удовлетворённости на данный момент?

— Я немного говорила об этом перед началом «Ролан Гаррос». Думаю, у меня лет впереди меньше, чем позади. Чувствую, что выкладываюсь полностью на каждом турнире. Также с учётом того, что я теперь мама, должна пользоваться каждой возможностью. Чувствую, что отдаю 100% в каждом матче. Если иногда что-то идёт не так — ну что ж, это нормально. Конечно, расстроена, это естественно, по-человечески. В следующий раз постараюсь лучше, — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Сегодня, 2 июня, Элина Свитолина проиграла своей соотечественнице Марте Костюк (15-я строчка рейтинга) и не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.