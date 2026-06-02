«Чувствую, что отдаю 100% в каждом матче». Свитолина — об отношении к теннису

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как стала относиться к теннису после того, как стала матерью.
— У вас был такой хороший сезон, практически с самого начала. Такая стабильность. Насколько вы удовлетворены и горды этим и насколько вы хотите большего? Какова ваша степень удовлетворённости на данный момент?
— Я немного говорила об этом перед началом «Ролан Гаррос». Думаю, у меня лет впереди меньше, чем позади. Чувствую, что выкладываюсь полностью на каждом турнире. Также с учётом того, что я теперь мама, должна пользоваться каждой возможностью. Чувствую, что отдаю 100% в каждом матче. Если иногда что-то идёт не так — ну что ж, это нормально. Конечно, расстроена, это естественно, по-человечески. В следующий раз постараюсь лучше, — сказала Свитолина на пресс-конференции после матча четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Сегодня, 2 июня, Элина Свитолина проиграла своей соотечественнице Марте Костюк (15-я строчка рейтинга) и не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
- 2 июня 2026
-
18:58
-
18:46
-
18:21
-
18:14
-
18:04
-
17:48
-
17:30
-
17:13
-
16:53
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:23
-
15:03
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:36
-
14:05
-
14:01
-
13:53
-
13:50
-
13:34
-
13:08
-
12:46
-
12:32
-
12:04
-
11:53
-
11:45
-
11:36
-
11:26
-
10:27