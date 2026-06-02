«Похож на Алькараса пять лет назад». Кафельников — о Рафаэле Ходаре
Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высоко оценил мастерство 29-й ракетки мира 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара.
На текущем «Ролан Гаррос» Ходар дошёл до четвертьфинала. В данную минуту он проводит матч с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия) за выход в полуфинал.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|
|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Мне кажется, у него прекрасный настрой (комментарий был взят до начала матчей основной сетки «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Он похож на молодого Алькараса пять лет назад. Его игру интересно смотреть. Последние несколько месяцев наблюдать за его теннисом для меня удовольствие», — приводит слова Кафельникова официальный сайт ATP.
