«Похож на Алькараса пять лет назад». Кафельников — о Рафаэле Ходаре

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высоко оценил мастерство 29-й ракетки мира 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара.

На текущем «Ролан Гаррос» Ходар дошёл до четвертьфинала. В данную минуту он проводит матч с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия) за выход в полуфинал.

«Мне кажется, у него прекрасный настрой (комментарий был взят до начала матчей основной сетки «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Он похож на молодого Алькараса пять лет назад. Его игру интересно смотреть. Последние несколько месяцев наблюдать за его теннисом для меня удовольствие», — приводит слова Кафельникова официальный сайт ATP.