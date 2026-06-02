Показать ещё Все новости
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар — Александр Зверев, результат матча 2 июня 2026, счёт 0:3, 1/4 финала; Ролан Гаррос 2026

Зверев в трёх сетах обыграл Ходара и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 одержал победу над соперником из Испании Рафаэлем Ходаром, занимающим в мировом рейтинге 29-е место, и вышел в 1/2 финала турнира. Встреча соперников продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
По ходу матча Ходар подал навылет один раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных. Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
