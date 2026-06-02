Зверев в трёх сетах обыграл Ходара и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 одержал победу над соперником из Испании Рафаэлем Ходаром, занимающим в мировом рейтинге 29-е место, и вышел в 1/2 финала турнира. Встреча соперников продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
Александр Зверев
По ходу матча Ходар подал навылет один раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных. Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.
