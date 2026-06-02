Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Зверев сравнялся с Алькарасом и уступает двум игрокам по победам на ТБШ в этом 10-летии

Зверев сравнялся с Алькарасом и уступает двум игрокам по победам на ТБШ в этом 10-летии
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 одержал свою 91-ю победу на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В борьбе за выход в 1/2 турнира в Париже Зверев обыграл испанца Рафаэля Ходара.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Зверев сравнялся со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом по числу выигранных матчей на ТБШ в этом 10-летии. В текущей декаде большее число побед на мэйджорах принадлежит только двум теннисистам – Новаку Джоковичу (Сербия, 124) и Яннику Синнеру (Италия, 93).

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.

Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
