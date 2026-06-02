Главная Теннис Новости

«Этот парень не зарабатывает как Осака». Макинроя возмутил размер штрафа Вальехо

«Этот парень не зарабатывает как Осака». Макинроя возмутил размер штрафа Вальехо
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой заявил, что парагвайскому теннисисту Адольфу Даниэлю Вальехо (71-й номер рейтинга) выписали слишком большой штраф за сексистские высказывания в адрес судьи во время матча на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Во-первых, он явно не женат! Но вот в чём дело: $ 65 тыс. за то, что сказал какую-то чушь. Это кажется абсурдным! Я могу понять $ 5 тыс., возможно, $ 10 тыс. Но этот парень не зарабатывает таких денег, как Наоми Осака. Помню, когда она не знала, хочет ли играть, и я сказал: «Тяжело зарабатывать $ 70 млн. в год, я не знаю, как у неё это получается», — сказал Джон Макинрой в прямом эфире TNT Sports.

Напомним, во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции Вальехо несколько раз говорил, что судья-мужчина справился бы с работой лучше, чем Ана Карвальо, которая была главным судьёй на его матче. За это высказывание «Ролан Гаррос» оштрафовал парагвайского теннисиста на $ 65 тыс.

«Нужно ставить мужчину». Теннисисту дали рекордный штраф за слова о женщине-судье на «РГ»
