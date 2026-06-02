«Этот парень не зарабатывает как Осака». Макинроя возмутил размер штрафа Вальехо

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой заявил, что парагвайскому теннисисту Адольфу Даниэлю Вальехо (71-й номер рейтинга) выписали слишком большой штраф за сексистские высказывания в адрес судьи во время матча на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Во-первых, он явно не женат! Но вот в чём дело: $ 65 тыс. за то, что сказал какую-то чушь. Это кажется абсурдным! Я могу понять $ 5 тыс., возможно, $ 10 тыс. Но этот парень не зарабатывает таких денег, как Наоми Осака. Помню, когда она не знала, хочет ли играть, и я сказал: «Тяжело зарабатывать $ 70 млн. в год, я не знаю, как у неё это получается», — сказал Джон Макинрой в прямом эфире TNT Sports.

Напомним, во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции Вальехо несколько раз говорил, что судья-мужчина справился бы с работой лучше, чем Ана Карвальо, которая была главным судьёй на его матче. За это высказывание «Ролан Гаррос» оштрафовал парагвайского теннисиста на $ 65 тыс.