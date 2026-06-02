Главная Теннис Новости

Александр Зверев, «РГ»-2026: результаты 2 июня, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Сегодня, 2 июня, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл матч четвертьфинала основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2;

1/32 финала: Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2. 6:2;

1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

1/8 финала: Александр Зверев (Германия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:1;

1/4 финала: Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

полуфинал: Александр Зверев (Германия, 2) – Якуб Меншик (Чехия).

Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

финал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
