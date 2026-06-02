Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев ответил, что для него значит пятый в карьере полуфинал «Ролан Гаррос»

Зверев ответил, что для него значит пятый в карьере полуфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над испанцем Рафаэлем Ходаром, ответил, гордится ли своим достижением в виде пятого в карьере полуфинала турнира в Париже.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Понятное дело, что вы хотите большего, но гордитесь ли вы этим?
— Хм… Не совсем. На самом деле мне всё равно. Хочу выиграть те матчи, которые мне предстоит провести. Вот это моя цель, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android