Зверев ответил, что для него значит пятый в карьере полуфинал «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над испанцем Рафаэлем Ходаром, ответил, гордится ли своим достижением в виде пятого в карьере полуфинала турнира в Париже.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
Окончен
0 : 3
Александр Зверев
— Понятное дело, что вы хотите большего, но гордитесь ли вы этим?
— Хм… Не совсем. На самом деле мне всё равно. Хочу выиграть те матчи, которые мне предстоит провести. Вот это моя цель, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.
В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня.
