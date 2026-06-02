Зверев ответил, что для него значит пятый в карьере полуфинал «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над испанцем Рафаэлем Ходаром, ответил, гордится ли своим достижением в виде пятого в карьере полуфинала турнира в Париже.

— Понятное дело, что вы хотите большего, но гордитесь ли вы этим?

— Хм… Не совсем. На самом деле мне всё равно. Хочу выиграть те матчи, которые мне предстоит провести. Вот это моя цель, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В полуфинале Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой. Мужской «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня.