«Было тяжело». Зверев — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026, где обыграл Ходара

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о ходе матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026, в котором одержал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром.
«Было тяжело. В первом сете у него был идеальный ритм, а у меня – нет. Я отвечал слишком коротко, много оборонялся.
Условия под крышей были совсем другими. Натяжение струн ощущалось иначе, отскок мяча был другим. Мяч не подпрыгивал так высоко, поэтому накрученные удары с форхенда уже не давали преимущества, мне пришлось играть более плоско. В начале первого сета он играл потрясающе и переигрывал меня. Но потом я смог вернуться в игру. Он немного зажался, когда подавал на сет. Я воспользовался своими шансами, после этого игра уже складывалась по моему сценарию», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.
- 2 июня 2026
