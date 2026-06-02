«Было тяжело». Зверев — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026, где обыграл Ходара

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о ходе матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026, в котором одержал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Было тяжело. В первом сете у него был идеальный ритм, а у меня – нет. Я отвечал слишком коротко, много оборонялся.

Условия под крышей были совсем другими. Натяжение струн ощущалось иначе, отскок мяча был другим. Мяч не подпрыгивал так высоко, поэтому накрученные удары с форхенда уже не давали преимущества, мне пришлось играть более плоско. В начале первого сета он играл потрясающе и переигрывал меня. Но потом я смог вернуться в игру. Он немного зажался, когда подавал на сет. Я воспользовался своими шансами, после этого игра уже складывалась по моему сценарию», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
