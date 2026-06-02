Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — первый игрок, родившийся позже 1990 года, кто выходил в 5 полуфиналов одного ТБШ

Зверев — первый игрок, родившийся позже 1990 года, кто выходил в 5 полуфиналов одного ТБШ
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, родившимся позднее 1990-го, кто вышел в пять полуфиналов одного турнира «Большого шлема». Сегодня, 2 июня, Зверев провёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2026, в котором обыграл испанца Рафаэля Ходара.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В полуфинале турнира в Париже Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Было тяжело». Зверев — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026, где обыграл Ходара
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android