Зверев — первый игрок, родившийся позже 1990 года, кто выходил в 5 полуфиналов одного ТБШ
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, родившимся позднее 1990-го, кто вышел в пять полуфиналов одного турнира «Большого шлема». Сегодня, 2 июня, Зверев провёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2026, в котором обыграл испанца Рафаэля Ходара.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|
|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
В полуфинале турнира в Париже Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.
«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.
- 2 июня 2026
