Зверев — первый игрок, родившийся позже 1990 года, кто выходил в 5 полуфиналов одного ТБШ

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком, родившимся позднее 1990-го, кто вышел в пять полуфиналов одного турнира «Большого шлема». Сегодня, 2 июня, Зверев провёл матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2026, в котором обыграл испанца Рафаэля Ходара.

В полуфинале турнира в Париже Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.